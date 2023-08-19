Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer sezonuna sessiz başlayan ancak sonrasında hareketlenen Kara Kartal, son olarak kadrosuna Milot Rashica'yı dahil etti. Takvim'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, stoper transferi için atağa kalktı. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için çalışmalara başladı. Tottenham ile temasa geçen Beşiktaş, transferin şartlarını masaya yatırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alan Siyah-Beyazlılar transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor.

298 MAÇA ÇIKTI

Şenol Güneş, Amartey ve Colley ikilisinden memnun olmadığı için ismi tartışılmayacak bir ismin kadroya katılmasını bekliyor. 2017 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Sanchez, kariyerinde 298 maçta forma giydi. 13 gol atarken 3 de asist yaptı. Tottenham formasıyla 206 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, Ajax, Atletico Nacional takımlarının da formasını giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez görev alan Sanchez rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.