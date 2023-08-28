Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Portekiz'e gitti
Kartal D. Kiev'i çalışıyor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Ağustos)
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Muleka'ya sürpriz talip! Menajeri açıkladı Muleka'ya sürpriz talip! Menajeri açıkladı 01:16
Kartal D. Kiev'i çalışıyor Kartal D. Kiev'i çalışıyor 22:56
G.Saray Molde maçına hazır! G.Saray Molde maçına hazır! 21:53
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Portekiz'e gitti Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Portekiz'e gitti 21:09
Talisca'dan transfer sözleri! Talisca'dan transfer sözleri! 19:58
"Benim için çok özel bir gün olacak" "Benim için çok özel bir gün olacak" 19:43
Daha Eski
F.Bahçe'de Twente mesaisi sürüyor! F.Bahçe'de Twente mesaisi sürüyor! 19:35
Moe'den iddialı G.Saray sözleri! "Galibiyet..." Moe'den iddialı G.Saray sözleri! "Galibiyet..." 19:30
Cimbom yeni orta sahayı buldu! Cimbom yeni orta sahayı buldu! 19:24
Al Sadd Saiss'ı gönderiyor! Al Sadd Saiss'ı gönderiyor! 18:15
Midtsjö: Eski bir Rosenborg'lu olarak... Midtsjö: Eski bir Rosenborg'lu olarak... 17:12
Okan Buruk'tan Devler Ligi sözleri! Okan Buruk'tan Devler Ligi sözleri! 16:59
SON DAKİKA