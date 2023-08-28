Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, kadroya katılacak yeni isimlerin çalışmalarını sürdürürken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka transferin gözdesi konumununda yer alıyor.

Siyah beyazlıların Kongolu yıldızı Jackson Muleka için Yunanistan ve Mısır'dan teklifler gelmeye devam ederken, yıldız oyuncunun menajeri transfer hakkında konuştu.

İBRE EL-AHLY KULÜBÜNE DÖNDÜ!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci, Muleka'nın menajeri Jean-Willy Ngoma ile görüştü. Oyuncunun PAOK'a transferinin zor gözüktüğünü söyleyen menajer Jean-Willy Ngoma, ibrenin Al-Ahly kulübüne döndüğünü ve Mısır ekibinin Muleka'yı istediğini açıkladı.

GÜNEŞ MULEKA'DAN MEMNUN

Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, birçok teklif gelmesine rağmen yıldız futbolcuyu takımda tutmayı istiyor.

Muleka, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 39 resmi maçta 9 gol atarken, 1 de asist katkısı sağladı.