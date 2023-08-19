Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren ve defans hattına bir ekleme daha yapmak isteyen Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Fotomaç'ın haberine göre daha önce de ismi geçse de transferi gerçekleşmeyen Koray Günter yeniden Beşiktaş'ın ana hedefi oldu. Siyah-beyazlıların daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray için yeniden kapıyı çalacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için ne kadar bir bütçe ayırdığı henüz belli olmasa da Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR

Beşiktaş, Koray Günter'i daha önce da kadrosuna katmak istemiş ancak İtalyan kulübü oyuncunun ayrılmasına izin vermemişti. 29 yaşındaki stoperi geçen sezon devre arasında Sampdoria'ya kiralayan Verona'nın, siyah-beyazlılardan gelecek olan teklifi beklediği ifade edildi. Daha önce Galatasaray'da da 50 maça çıkan Koray'ın transferi için teknik direktör Şenol Güneş'in 'yerli' oyuncu olmasından dolayı istekli olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuya senelik 1-1.5 milyon euro arasında bir teklif sunacağı öğrenildi.

H. Verona formasıyla bugüne kadar 105 maça çıkan Koray, bu periyotta 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sarı-kırmızılı formayı 50 kez giyen Koray; Genoa'da 15, Sampdoria'da 10, B. Dortmund A takımında ise 1 maçta görev aldı.