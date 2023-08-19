Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için yaptığı 500 bin Euro'luk teklife karşılık siyah-beyazlı yönetim, Deniz Türüç'ü takasta istemişti. Bu gelişme sonrası turuncu-lacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de beğendiği 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletti. Pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Kadrosuna Bakhtiyar Zaynutdinov'u katan siyahbeyazlılar, Kazak oyuncuyu sol bek alternatifi olarak da görüyor, ayrıca Bodrumspor'dan Cenk Şen ile de yakından ilgileniyor. Şimdi Başakşehir'in, siyah-beyazlıların teklifine vereceği yanıt beklenirken Umut'u Samsunspor da kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor.