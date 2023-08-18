Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a Ruslan Malinovskyi'den kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'a kötü haber! İtalya'ya transfer oldu
Avrupa ve ligde flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi. Yıldız isim yeni takımına imza atmak için İtalya'ya ulaştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.08.2023- 19:26
Olympique Marsilya'da forma giyen oyuncu İtalya Serie A ekibi Genoa ile anlaştı.
Genoa'nın 10 milyon euro bonservis karşılığında oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.