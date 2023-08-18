Beşiktaş'a kötü haber! İtalya'ya transfer oldu

Avrupa ve ligde flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi. Yıldız isim yeni takımına imza atmak için İtalya'ya ulaştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 19:26