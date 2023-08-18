Kadrosunu son olarak Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ile güçlendiren Beşiktaş, transferde durmuyor.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş eski Galatasaraylı yıldız için devrede!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken siyah-beyazlıların radarına eski Galatasaraylı yıldız takıldı. Yerli statüsünde de oynayabilecek futbolcu ile Kartal görüşmelere başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.08.2023- 14:56
Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, hedefini belirledi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Kara Kartal, Hellas Verona forması giyen 29 yaşındaki stoper Koray Günter için görüşmelere başladı.