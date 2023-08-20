TRANSFER HABERİ - Herkes Sergio Ramos'u bekliyordu! Beşiktaş bir başka dünya yıldızı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar için bir yandan Sergio Ramos bir yanda da Anderson Talisca haberleri yayılırken bir bomba transfer haberi daha geldi. Dünya yıldızı için Beşiktaş'a büyük müjde. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 13:01