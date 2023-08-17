Flaş bir şekilde adı Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sergio Ramos konusunda da yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Sergio Ramos yarışı
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'da bu sefer transfer yarışı dünya yıldızı Sergio Ramos için. Uzun süredir adı sarı-kırmızılı ekiple geçen tecrübeli futbolcu için Kartal'da devreye girmişti. İşte transferdeki sonra durum... (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.08.2023- 08:52
Fotomaç'ta yer alan göre siyah beyazlıların İspanyol savunmacıyı da bitme aşamasına getirdiği ve Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıktığı belirtildi.
Şu an boşta olan 37 yaşındaki Ramos'un da siyah beyazlılara 'evet' demek üzere olduğu kaydedildi.