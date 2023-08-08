Transferin sessiz takımı Beşiktaş, flaş bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz basınının duyurduğu habere göre Kartal, Alex Oxlade Chamberlain ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta sahanın bugün İstanbul’a geleceği ve siyah beyazlılara imza atacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ve Beşiktaş bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlı kulübün, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i bugün İstanbul'a getireceği iddia edildi. Fotomaç'ın Sky Sports'tan derlediği haberde, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'a ulaşacağı yarın da sağlık kontrolünden geçip imza atacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağladığı oyuncuya senelik 2 ile 2.5 milyon euro arası maaş vereceği belirtilmişti. Beşiktaş yönetimi oyuncuyla el sıkışmasına rağmen uzun süre İngiliz oyuncunun sağlık raporlarını incelemişti.

GEÇEN SEZON 14 MAÇ KAÇIRDI



Son olarak Arsenal forması giyen ve şu an boşta olan Chamberlain için başkan Çebi görüşmeleri bizzat yürütmüştü. Bu arada gelen haberlere göre İngiliz yıldızın kontratına özel sakatlık maddesinin koyulduğu da belirtildi. Oyuncunun en büyük handikapı olan bu sıkıntı geçen sezon fazlasıyla dikkat çekti. 93 gün sahalardan uzak kalan Chamber lain 14 maç kaçırmıştı. 2020-21'de ise diz sakatlığından dolayı 113 gün forma giyemeyip 20 maç kaçırmıştı. Daha önce Liverpool ve Southapton formaları giyen Chamberlain kanatlarda da oynayabiliyor.



TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ



Chamberlain konusunda sıcak gelişmeler yaşanmasının ardından taraftarlarda fikir ayrılıkları oluştu. Bazı siyah-beyazlılar, sakatlık geçmişi nedeniyle oyuncuya soğuk baktı. Sosyal medyada "Formu düşük, sakatlıkları bariz olan birini almak ne derece akıllıca? Bu kadar bekledikten sonra gelen isim Avrupa'da gözden düşmüş biri" yorumları yapıldı. Aksi yönde ise "Tüm kariyeri Premier Lig'de geçmiş bir oyuncu. Üstelik daha 30 yaşını da geçmemiş. Takıma her türlü faydası olacaktır" görüşleri paylaşıldı.