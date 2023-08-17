"BENİ İSTEDİKLERİNİ HİSSETTİRDİLER"

Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, "Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim" dedi.