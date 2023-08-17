Beşiktaş'ın çok gizli yürütülen bir operasyonla geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'yı resmen kadrosuna katması gündeme bomba gibi düştü.
Milot Rashica transferindeki flaş detay! "Seni rahat bırakmaz"
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve bu sezon Cimbom'un transfer etmek istediği Milot Rashica'yı Beşiktaş kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu için flaş sözler ortaya atıldı. İşte detaylar...
Kartal'ın bu beklenmedik hamlesi, Rashica'yı yeniden renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan Galatasaray cephesinde adeta şok etkisi yarattı.
Beşiktaş-Rashica-Galatasaray üçgeninde yaşananların tüm detayları ortaya çıktı.