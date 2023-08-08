Beşiktaş Başkan'ı Ahmet Nur Çebi transfer görüşmeleri için İngiltere ziyaretinde bulunmuştu.

Yıldız oyuncu ayarışında Alex Oxlade-Chamberlain ile devam eden siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile büyük ölçüde anlaştı.

İngiliz orta saha bugün Beşiktaş ile transfer görüşmelerini sona ulaştırmak için İstanbul'a geliyor.

Chamberlain 2011 yılında 13.80 milyon Euro bonservis ile Arsenal'a transfer olmuştu. Ordan ise 2017 yılında 38 milyon karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu. Şu anda kulüpsüz olan yıldız futbolcu Beşiktaş'a transfer oluyor.

İngiliz orta saha kariyerinde 393 maça çıkarken bu müsabakalarda takımlarına 48 gol ve 56 asistlik katkıda bulundu.