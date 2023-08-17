Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü engelini aştı ve adını üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Lucescu, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan bir teknik adam. Onu da tebrik ediyorum, turu geçtiler. Zor bir maç olacak, bizi tanıyorlar. Bizden beklenen play-off'u geçip, gruplara kalmak istiyoruz.

Galatasaray tur atladı. Adana Demirspor turladı. Fenerbahçe maçında olaylar olmuş. Fenerbahçe de tur atlayacaktır. Bütün Türk takımlarını tebrik ediyorum.

Geçmişte ne yaptığımız önemli değil, geleceğe bakacağız. Bugün maça baktığınızda, ilk yarıda geçen maç çok olumluyduk. Bu sefer de iyi başladık ama hücumda çok etkili olamadık. Daha fazla pozisyon yakalayabilirdik. Rakibin çıktığı pozisyonda gol yemek bizim için eksiydi. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Maçı kazandık. Seyircinin desteği, oyuncuların isteği önemli.

Sayısal bir sıkıntımız var stoperde. Kadroda alternatif olarak Montero vardı. Zaten Montero ve Hasic ile ilgili konuştum. Kalsa da sayısal olarak sıkıntımız olacak. Bunları da açık açık konuştum. Yerli ve yabancı oyuncu almak zorundayız. Stoperde bir eksiğimiz var.