Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar sahasında da 2-1 yenmeyi başardı ve adını play-off turuna yazdırdı.
Kara Kartal'da golleri 57. dakikada Vincent Aboubakar ve 71. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
Neftçi Bakü'nün tek golü 36. dakikada Emin Mahmudov'dan geldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.