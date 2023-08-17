Beşiktaş 2-1 Neftçi Bakü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Dolmabahçe'de play-off'a uçtu!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar sahasında da 2-1 yenmeyi başardı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 00:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023- 00:00