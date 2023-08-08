Beşiktaş'ta Neftçi Bakü mesaisi!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 20:05