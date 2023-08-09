Beşiktaş ile de adı anılan Hakim Ziyech'te sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin yeni sezon planları arasında yer almayan Hakim Ziyech'in ayrılığı adım adım yaklaşıyor. Chelsea'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in 2023-24 öncesi İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyordu. Daha önce ABD kampına da götürülmeyen 30 yaşındaki yıldıza, Londra kulübü tarafından önümüzdeki sezon için bir forma numarası verilmedi.

Fotomaç'ın derlediği haberde İngiliz basını, Ziyech'in Chelsea'de kadro dışı bırakıldığını iddia ederken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan birinin de Al-Nassr olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, Ziyech için İngiliz ekibinden resmi randevu talep ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.