Beşiktaş'ın futbolcularından Rachid Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçidi. Cezayirli futbolcunun ailesinin durumunun hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.