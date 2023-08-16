Milot Rashica resmen Beşiktaş'ta!
Şenol Güneş'ten transfer sözleri!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten transfer sözleri! Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 17:50
Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! 16:54
Almanya'dan F.Bahçe'nin yıldızına teklif! Almanya'dan F.Bahçe'nin yıldızına teklif! 16:41
Maribor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Maribor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:34
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 16:28
Fırtına'nın yeni hedefi F.Bahçe'de! Fırtına'nın yeni hedefi F.Bahçe'de! 16:20
Daha Eski
Beşiktaş'ın Avrupa'daki 234. maçı! Beşiktaş'ın Avrupa'daki 234. maçı! 15:56
Morutan'ın yeni takımı belli oldu! Morutan'ın yeni takımı belli oldu! 15:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bir çalım daha! G.Saray'dan F.Bahçe'ye bir çalım daha! 14:27
F.Bahçe'de 2 ayrılık daha! F.Bahçe'de 2 ayrılık daha! 14:09
Trabzonspor'dan 2 transfer birden! Trabzonspor'dan 2 transfer birden! 13:24
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer! G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer! 12:52
SON DAKİKA