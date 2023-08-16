UEFA Konferans Ligi 3. tur rövanş maçında Beşiktaş sahasında Neftçi Bakü'yü ağırlayacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer döneminin maçlardan önce bitmesi gerektiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı; adı siyah-beyazlılarla anılan Bakhtiyar Zaynutdinov, Deniz Türüç, Anderson Talisca, Sergio Ramos'la ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 3. turun ilk maçında Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, play-off'a yükselmek için rövanş maçında rakibini ağırlayacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

2023-2024 sezonuna yeni başladık sayılır. Oynadığımız maç sayısı giderek yoğunlaşacak. 6 maçımız daha var, milli maç arasına kadar. 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak gerekiyor. Herhangi bir sorunumuz yok şu anda. Şu aşamada maça başlarken, 3-1'lik avantajla başlayacağız ama garantisi yok. Oynanmadan kazanılmıyor.

Eldeki oyuncuların form durumuna göre oyuna başlamak istiyoruz. Neftçi takımı iyi pas yapan, teknik bir takım. Kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz. Sadece Omar Colley'ın omuzunda sıkıntımız var. Buna bir bakacağız. Ghezzal'ın maalesef ailesi kaza geçirdi. Ama çocuğunun durumu iyi. O da evine gitti. Şanssız bir dönem geçiriyor yine. Umarım keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz.

"RASHICA KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Rashica geçen sezon çok iyi oynadı. Yaptığımız değerlendirmeler sonucu, karakterli bir oyuncu olduğunu gördük. Yorgun olduğu için bizimle olamadı. Yönetimi tebrik ediyorum.

"CHAMBERLAIN'İN BİLGİSİ VE BECERİSİ ÇOK FAZLA"

Chamberlain dün antrenmana katıldı. Olumlu, pozitif. O da uzun süre bireysel çalıştı. Takım idmanına kısmen kattık. Futbol bilgisi, becerisi oldukça fazla. Fiziksel olarak hazırlayıp takıma adapte etmek istiyoruz.

"TALISCA GELMEK İSTERSE DEĞERLENDİRİLİR"

Talisca ile ilgili söyledim, istekler ve gerçeklar arasındaki fark basitti. Gelinen noktaya baktığımızda, resmi bir teklif yok. Sadece sohbet içinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan transfer dememin sebebi buydu. Biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız ama bugüne kadar olumsuzdu. Gelmek isterse, uygun olursa değerlendirilir.

"BAKHTIYAR BUGÜN VEYA YARIN GELEBİLİR"

Bakhtiyar Zaynutdinov ile ilgili son durumu bekliyoruz. Konuşuldu, anlaşıldı. Bugün veya yarın gelmesini bekliyoruz. Mavi kart avantajı var. Onun dışında bir Türk oyuncu da alabiliriz.

"STOPERDE EKSİĞİMİZ VAR"

Aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum. Ama başarılı, başarısızlığı biraz zaman alacaktır. Sayısal olarak değil ama bireysel olarak bakarsak stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışında diğerlerinde sayısal bir sıkıntı görmüyoruz.

"TRANSFER DÖNEMİ MAÇLARDAN ÖNCE BİTİRİLMELİ"

Transfer ayının bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum. Transfer ayı, maçların oynanmadığı dönemden önce bitirilmeli. Sadece bir opsiyon tanınmalı, sakatlık olur diye.

"DENİZ TÜRÜÇ İLE İLGİLENMİYORUZ"

Deniz Türüç, beğendiğim bir oyuncu. Milli Takım'a aldığım bir oyuncu. Değişen bir şey yok, oyuncuyla ilgili değerlendirmemde. Her iki kenarda oynayabilecek bir oyuncu. Transferle ilgili bir düşüncemiz yok. Sanıyorum Başakşehir'in bir talebi var. Bilmiyorum, belki menajerler söylemiştir. Umut'u bırakmayı düşünmüyorum. Beşiktaş ona değer verdi ve aldı. Gitmesini istemiyorum ama gitmek isteyen oyuncu olursa o zaman değerlendiririz. Onlar konuşulur.

"SERGIO RAMOS'UN SON DURUMUNU BİLMİYORUM"

Ramos'u bilmiyorum. Sürekli gazeteler yazıyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti, sonra Arabistan'a, sonra Türkiye olabilir dediler. Son durumunu bilmiyorum. Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar futbol oynamış, kariyeri iyi olan, markalaşmış oyuncular. Bir şey söylemem doğru değil.

SALİH VE CENK'İN SÖZLEŞMELERİ UZATILACAK MI?

"Salih bugün bizimle beraber. Oynuyorlar, mukaveleleri devam ediyor. Gelecek sene için söylüyorsanız, henüz onlar neticelenmedi. İkisi de kalmak istiyor, oynuyor. Takımı sorumlu kişileri. Ayrı gayrı bir şey olacağını düşünmüyorum. Uzamış olması eleştirilebilir. Halledilir, benim beklentim öyle"

AMARTEY: BÜYÜK BİR KULÜPTEYİM

Burada olmaktan dolayı mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ama hazırız ve galip gelmeye çalışacağız.

"GELMEDEN ÖNCE ÇAĞLAR VE GHEZZAL İLE KONUŞTUM"

Tek başıma idman yapmak zordu. Ama geldiğimden beri bana çok yardımcı olundu. Zaman geçtikçe iyiye gittiğimi düşünüyorum. Transferle ilgili Çağlar'la konuştum. İyi şeyler söyledi bana. Buraya gelmemin iyi bir karar olacağını söyledi bana Ghezzal ile de konuştum. O da kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Oynadığım pozisyon hakkında bek ya da stoper fark etmez. Hangi ihtiyaç varsa orada oynayabilirim. Sadece hazır olmam gerekiyor. Hocamın benden isteyeceklerine hazır olmam gerekiyor.