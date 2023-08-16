Siyah-beyazlıların stoper adayları arasında yer alan Tanganga'ya, Inter de talip oldu.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a transferde beklenmedik rakip! İtalyan devi devrede
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon transferlerine hız kesmeden devam ederken savunmaya takviye yapmayı düşünüyordu. Siyah-beyazlılarında istediği bir yıldıza İtalyan devi Inter talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2023- 10:01
Corriere dello Sport'a göre Inter, Tottenham defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı iki nedenden dolayı istiyor.
Birincisi, halen geliştirilmesi gereken geniş bir alana sahip, ikincisi ise çok yönlü özellikleri sahip olması gösterildi.