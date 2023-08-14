2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hızla sürüyor. Rebic'in ardından bir yıldız isim daha Beşiktaş forması giymeye yakın. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile Beşiktaş, anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden geçen Alex Oxlade-Chamberlain'in herhangi bir sağlık sorunu çıkmadı. Beşiktaş'ın kısa sürede Alex Oxlade-Chamberlain'i açıklaması bekleniyor.