Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik stoper hattına verildi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Emanuel Aiwu'ya ilk teklif...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon için transfer arayışına giren Beşiktaş, istediği stoper'i İtalya'da buldu. Yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar ilk teklifi yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen yönetim alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
Eric Bailly'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren siyah beyazlı yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi.