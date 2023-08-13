Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a kötü haber! Ruslan Malinovskyi transferinde rakip çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlılar radarına Ruslan Malinovskyi almıştı. Yıldız ismin transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.08.2023- 10:17
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren yönetim düğmeye bastı.