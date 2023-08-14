Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş, Arsenal'li Pepe'nin transferinde önemli aşama kaydetti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta yeni transfer bitiyor! Görüşme...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Nicolas Pepe transferi sonuca bağlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2023- 12:28
Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş, Arsenal'li Pepe'nin transferinde önemli aşama kaydetti.
Futbolcuyu kiralamak isteyen siyah beyazlılara, "Kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız" diyerek olumsuz yanıt veren İngiliz kulübü, beklediği teklifleri alamayınca Beşiktaş'a, "Gelin görüşelim" dedi.
Taraflar bu hafta bir araya gelip kiralama şartlarını görüşecek; anlaşma sağlanırsa Beşiktaş ile Pepe masaya oturacak.