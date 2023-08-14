Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekipte galibiyet golünü atan Gedson Fernandes karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE GEDSON'UN SÖZLERİ:

Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. Gol attığım için çok mutluyum. Önümüzde çok fazla maç var onlara odaklanmalıyız. Normalden daha düşük bir tempoda oynadık. İlk maç olması etkili olabilir. Çok fazla maç oynuyoruz ama Beşiktaş taraftarına alıştırdığı o hızlı oyunu oynayacak kapasiteye sahip. Daha oynayacağımız çok maçımız var. Bundan sonraki maçlarda bu üst seviye oyunu göstereceğimizi biliyorum.