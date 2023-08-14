Güneş'ten Talisca sözleri! "Yönetim başvurdu"
"Gol attığım için mutluyum"
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten transfer sözleri! Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 23:38
Fırıtna'da 10 numara harekatı! Fırıtna'da 10 numara harekatı! 23:32
"Gol attığım için mutluyum" "Gol attığım için mutluyum" 23:24
Kartal Gedson ile uçtu! Kartal Gedson ile uçtu! 22:57
İşte Buruk'un Ljubljana maçı 11'i! İşte Buruk'un Ljubljana maçı 11'i! 22:42
F.Bahçe'ye genç stoper! Resmen açıklandı F.Bahçe'ye genç stoper! Resmen açıklandı 22:36
Daha Eski
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:14
Toroğlu: Bir tek Gedson... Toroğlu: Bir tek Gedson... 22:08
Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! 20:29
Cimbom'da Devler Ligi mesaisi! Cimbom'da Devler Ligi mesaisi! 19:52
"Kaliteli bir kadromuz var" "Kaliteli bir kadromuz var" 18:29
Chamberlain resmen Beşiktaş'ta! Chamberlain resmen Beşiktaş'ta! 18:26
SON DAKİKA