Yeni sezonda önemli başarılara imza atmak isteyen Beşiktaş, transfer harekatını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir Futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.