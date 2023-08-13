Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladığı öne sürüldü. Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Transfer bitti! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Bakhtiyar Zaynutdinov geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırırken Şenol Güneş'in çok istediği yıldız geliyor. Siyah-beyazlılar CSKA Moskova'nın 25 yaşındaki yıldızı Bakhtiyar Zaynutdinov'la prensipte el sıkıştı. İşte Kazak oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların 5 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra Rus ekibine, oyuncunun bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı. Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferini tamamlamak için önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek yetkililer ile masaya oturacağı öğrenildi.
ÖNCE KONTROLDEN GEÇECEK
Teknik direktör Şenol Güneş'in 'İsviçre Çakısı'na benzettiği Bakhtiyor Zaynutdinov'un siyah-beyazlılarla anlaştığı haberini Sports.kz de doğruladı. Haberde, CSKA Moskova ve Kazak milli takımının orta saha oyuncusu Zaynutdinov'un İstanbul'a gitmek için geri sayıma geçtiği belirtildi.