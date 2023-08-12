Savunma hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah beyazlıların, 21 yaşındaki Gürcü stoper Saba Sazonov için resmi girişimlere başladığı kaydedildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer döneminde savunmaya yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın son gözdesi ortaya çıktı. Fotomaç'ın Rus basınından derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Dinamo Moskova forması giyen Saba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı. Gürcü savunma oyuncusunun ise kariyerine 5 büyük ligde devam etmek istediği aktarıldı. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Sazonov'un 5 büyük ligden gelen transfer teklifleri değerlendirdiği öne sürüldü. Bu arada Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş; Eric Bailly ile prensipte anlaştı. Oyuncunun M. United ile görüşmelerinin sürdüğü ifade edilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.