Transfer döneminde savunmaya yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın son gözdesi ortaya çıktı. Fotomaç'ın Rus basınından derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Dinamo Moskova forması giyen Saba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı. Gürcü savunma oyuncusunun ise kariyerine 5 büyük ligde devam etmek istediği aktarıldı. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Sazonov'un 5 büyük ligden gelen transfer teklifleri değerlendirdiği öne sürüldü. Bu arada Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş; Eric Bailly ile prensipte anlaştı. Oyuncunun M. United ile görüşmelerinin sürdüğü ifade edilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.