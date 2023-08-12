Beşiktaş'ın ilgilendiği Talisca ile ilgili eski yönetici Erol Kaynar'dan önemli açıklamalar geldi. Sabah'a konuşan Kaynar, "İşin gerçeği şu; Talisca nisan ayında takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bunu rağmen başkan Ahmet Nur Çebi, kulübü Al-Nassr'a 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus şeklinde iki defa teklifte bulundu. Buna rağmen Suudi Arabistan kulübünden herhangi cevap ya da karşı istek gelmedi" dedi.



YILLIK ÜCRETİ DENGELERİ BOZAR



Talisca gibi bir oyuncuyu her takımın isteyeceğini belirten Kaynar, "Tutun ki, anlaştınız… Alacağı yıllık ücret Beşiktaş'ın içinde bütün dengeleri altüst eder. Aboubakar, Gedson ve diğer futbolculara ne diyeceksiniz? Tabii ki, kalite farkından bazı oyuncuların yüksek ücret alması normal ama arada uçurum olacak kadar değil. Taraftar her sezon mutlaka klas ve üst düzey oyuncular ister, bu en doğal hakkıdır ancak işin gerçeklerini ortaya koymadan da doğru yolda ilerlenemez" ifadelerini kullandı.



ONANA CANLI BOMBA GİBİ!



Erol Kaynar, Beşiktaş'ın yeni transferleri için de "Amartey hakkında ilerisi için ümitli konuşma şansımız olabilir ama Onana'ya Şenol hocanın nasıl onay verdiğine aklım ermedi. Son maça baktığımızda canlı bomba gibi sahada gezindiğini gördüm. Josef'in yerini doldurabileceğinin ışığını vermedi. Orta sahaya bir takviye şart. Çok iyi bir stoper mutlak surette gerekiyor. Bir de kanat oyuncusuna ihtiyaç var ama burada en önemli husus Ghezzal ve Cenk'in sahalara formda dönebilmesi. Bu ikili Beşiktaş'ı çok iyi yerlere taşır" yorumunu yaptı.



ABOUBAKAR LİGİ FORSE EDER



Vincent Aboubakar için "Bakü'de attığı golde topu alışı, savunmayı oyundan düşürmesi, bitiriciliği gerçekten müthişti. Beşiktaş'a olduğu gibi lige de kalite katıyor. Bu sezon, bu formla devam ederse ligi forse eder" sözlerini kullanan Erol Kaynar, takım için de şunları söyledi: "Rakiplere de baktığım zaman Beşiktaş takım hüviyetine en yakın olan ekip. Şenol hoca enteresan dokunuşlar yaptı. Muleka'yı ısrarla oynatıp, kazandı. Kendisi bu işi en iyi yapan teknik direktörlerden birisi. Salih Uçan mükemmel gidiyor, lige çok formda girecek. Gedson ve Amir, şu ana kadar temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı maçlara kıyasla gördüğüm en iyi orta saha oyuncuları."