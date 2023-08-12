Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna önemli bir yıldızı daha katıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Alex Oxlade-Chamberlain'le anlaşma tamam!
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirmişti. Siyah-beyazlılar İngiliz yıldızla anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.08.2023- 16:31
Siyah-beyazlı ekip, bir süre önce İstanbul'a getirdiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'de mutlu sona ulaştı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Kartal, sağlık kontrolünden geçen İngiliz futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.