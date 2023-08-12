Beşiktaş'ın transferi için Torino ile yarışa girdiği Ruslan Malinovsky konusunda İtalya'dan iyi haberler geldi. Fotomaç'ın Sky Sports Italia'dan derlediği habere göre Torino, Marsilya orta saha oyuncusu Malinovskyi'den vazgeçti. Bu yaz döneminde Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan hatta ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçında 1-0 kaybedilen Panathinaikos maçı kadrosuna alınmayan Ukraynayı yıldız için Beşiktaş'ın rakibi kalmadı. Oyuncunun ilk önceliği İtalya'ya gitmek olsa da teklif olmaması durumunda siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye alacağı belirtildi. Beşiktaş'ın Marsilya'yı Malinovskyi için 1,5 milyon euro kiralama ücreti ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla anlaşmaya ikna ettiği ifade edildi. 30 yaşındaki Ukraynalı yıldız geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 20 maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Marcelino: Gidebilir!



Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi için önemli bir açıklama geldi. Marsilya'nın teknik direktörü Marcelino, Ukraynalı futbolcu için "Malinovskyi kadroda düşünülmeyen bir oyuncu, kulüpten ayrılması mümkün" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.