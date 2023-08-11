Yeni sezonda 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Yıldız oyuncu 5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'ta!
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, flaş bir ismi kadrosuna katıyor. Rus basınında yer alan habere göre Kartal, uzun süredir peşinden koştuğu o yıldızı 5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer etti. Siyah beyazlıların yeni transferinin hafta başında İstanbul'a geleceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar transferde şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katmıştı.
Kartal, Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic ve Emrecan Bulut gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirmişti.