TRANSFER HABERİ: Yıldız oyuncu 5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'ta!

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, flaş bir ismi kadrosuna katıyor. Rus basınında yer alan habere göre Kartal, uzun süredir peşinden koştuğu o yıldızı 5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer etti. Siyah beyazlıların yeni transferinin hafta başında İstanbul'a geleceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2023- 18:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023- 18:35