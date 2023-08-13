Tayfur Bingöl, hakkında çıkan transfer dedikodularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bingöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Alanyasporlular,

Geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor'la ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim.