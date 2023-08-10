Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Kartal'ın gollerini Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan kaydetti. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılar mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Kartal'ın gollerini 14. dakikada Vincent Aboubakar, 23. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek sayısı ise 79'da Keelan Lebon'dan geldi.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic de 77. dakikada oyuna girdi ve siyah beyazlı formayı ilk kez giydi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.