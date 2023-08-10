UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş de müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün güzel bir oyun oynayıp avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. Bunu başardığımızı söyleyebilirim. Son 10-15 dakikada oyun koptu. Yediğimiz gol, Neftçi'nin moralini artırdı. Bunu da iyi kullandılar. Son bölümde bizim için dersler çıkarılacak bir oyun vardı. İkinci maça da ciddi bir şekilde hazırlanmalıyız."

"İhmale gelecek bir takım değil. Yetenekli, teknik becerileri olan bir takım. Biz oyundan düştükten sonra da bunu gösterdiler. Onlara ligde başarılar diliyorum. İyi bir atmosfer vardı. Keyifli maç olduğunu düşünüyorum""

"Sabah ile oynadık. Onlar da iyi takım. Neftçi Bakü de iyi takım. O zaman sezonun son bölümleriydi. İkinci yarısı olan bölümdü. Şimdi sezon başı. Hem takımlar yeni oluşuyor, fiziksel olarak oyuncular istenilen performansa ulaşmamış olabilir, bu bizim için de geçerli. Takımlar sezon başında 6-8 hafta sonra daha akıcı bir form yakalayabilir. İkisi de iyi takım. Neftçi'nin şanssızlığı, bizim bu maçta iddiamızın olması. Zannederim Sabah ve Karabağ da kazandı. Onlara başarılar diliyorum."