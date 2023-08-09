Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.

3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da Azerbaycan temsilcisi ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Kadroda 6 eksik var. İşe detaylar...

Ajdin Hasic,Cenk Tosun,Emrecan Uzunhan,Rachid Ghezzal ve Tayyip Talha Sanuç sakatlığından dolayı Arthur Masuaku ise cezalı olduğu için forma giyemecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu;