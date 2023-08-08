Beşiktaş'ta David Okereke defteri yeniden açıldı. Fotomaç'ın haberine göre, bir süre önce Nijeryalı forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi.

İtalya Serie B takımlarından Cremonese'de forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu için revize bir teklif sunulduğu belirtildi. Bu iddia ise Okereke'nin ülkesi Nijerya'dan geldi. www. sports247.ng sitesi, Beşiktaş'ın Cremonese ile görüştüğünü, İtalyan ekibinin 6 milyon euro istediğini yazdı. Çizme kulübünün, Club Brugge'den aldığı oyuncudan mutlaka kar etmek istediği belirtilen haberde Beşiktaş'ın ise son olarak 3 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Okereke'nin de İtalya dışında oynamaya sıcak baktığı belirtilen haberde Beşiktaş'ın oyuncu için önemli bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan 1.81 boyundaki futbolcu forvet pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.