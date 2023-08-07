Beşiktaş transferde rakiplerine göre geride kalmış gibi görünse de ilk günden bu yana siyah-beyazlı takımla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bir süre önce gündeme geldiği belirtilen Ruslan Malinovskyi için yeni iddialar ortaya atılırken, Beşiktaş'ın kıyasıya bir yarışta olduğu ileri sürüldü. Buna göre siyah- beyazlı kulübün, Fransız ekibi Marsilya'da kadroda düşünülmeyen Ukraynalı yıldız futbolcu için ciddi bir teklifte bulunduğu kaydedildi. Fransız basından Foot Mercato, sıcağı sıcağına aktardığı gelişmede Beşiktaş'ın önceki gün Marsilya yönetimiyle transfer pazarlığı için masaya oturduğunu kaydetti.

AİLESİ TORİNO'DA YAŞIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; "Türklerin yaptığı teklif Marsilya'nın ilgisini çekti. Bu durum Beşiktaş'ı transferde avantajlı konuma getirdi" ifadeleri kullanıldı. Bu kısımda ise Torino faktörü devreye girdi. Beşiktaş'ın İtalyan takımlarından Torino ile yarıştığı vurgulanarak "Torino, Malinovsky'nin ailesinin yerleştiği ve kalmaya istekli olduğu İtalya'ya getirecek bir şans sundu. Oyuncunun aklı Torino'da ancak Marsilya Beşiktaş'tan yana" diye yazıldı. 30 yaşındaki oyuncu 2019'dan beri Atalanta'daydı ve Ocak 2023'de 10 milyon euro karşılığı satın alma opsiyonuyla kiralık ayrıldı.

15

Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Ruslan; Genk, Luhanks gibi takımlarda forma giydi. Kulüp kariyerinde toplam 377 resmi karşılaşmada görev yapan tecrübeli krampon, 76 gol, 69 asist üretti. Milli takımda 55 maça çıkıp 7 gol kaydetti.