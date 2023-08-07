Kadrosunu Daniel Amartey, Ante Rebic, Jean Onana ve Emrecan Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, 3-4 futbolcu daha alarak transferi kapatmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta transfer için büyük atak! 3 yıldız birden...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar rakiplerine yetişmek için büyük atağa kaldı. Kartal 3 transferi birden bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını orta saha ve kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştıran siyah beyazlı yönetimin listesinde 3 futbolcu bulunuyor: Matias Vargas, Alex Oxlade Chamberlain, Nicolas Pepe.
VARGAS İLK TERCİH!
Ülkemizde daha önce Adana Demirspor forması giyen Vargas, ilk tercih konumunda. Çin'in Şangay Port takımında oynayan Arjantinli futbolcunun kiralık olarak alınmasına çalışılıyor.