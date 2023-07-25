UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile 27 Temmuz Perşembe günü sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Kuvvet, sıçrama ve sürat çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.

Öte yandan siyah-beyazlıların idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş ile Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu da idmanı takip etti.

Beşiktaş, KF Tirana maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.