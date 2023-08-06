Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dünya yıldızı geliyor! Masaya oturuldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yılın bombasını patlatmak istiyor. Birçok oyuncu ile temaslara geçen siyah-beyazlı ekip bu sefer dünya yıldızı bir futbolcu ile masaya oturdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.08.2023- 12:45
Ezeli rakiplerine karşı siyah-beyazlı ekip geri kalsa da dünya yıldızı futbolcu transferi yaparak psikolojik üstünlük sağlamak istiyor.