TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dünya yıldızı geliyor! Masaya oturuldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yılın bombasını patlatmak istiyor. Birçok oyuncu ile temaslara geçen siyah-beyazlı ekip bu sefer dünya yıldızı bir futbolcu ile masaya oturdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2023- 12:45