Kanat bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen ve bu mevkiye transfer yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Arsenal'den Nicolas Pepe'yi gündeminde tutuyordu. Siyah-beyazlılar Fransız yıldızda ısrarcı olurken, ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu isteyen takımlar arasında yer alıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Kanat takviyesi için bir süre önce Arsenal'in yıldız ismi Nicolas Pepe'yi gündemine alan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Hafta içi İngiltere'ye giden başkan Ahmet Nur Çebi'nin burada görüştüğü isimlerden birinin de Fildişili yıldız olduğu belirtilmişti. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunda ısrarını sürdürdüğü ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Başkan Çebi'nin bonserviste indirim için sıkı pazarlık yaptığı öğrenildi.

FENER DE PEŞİNDE

Geçen sezonu Nice'de geçiren Nicolas Pepe'nin de Arsenal'den ayrılmak istediği artık İngiliz basınında da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu fırsatı da kullanmak isteyen siyah beyazlı kulüp, uygun bir rakama işi bitirmek amacında. Başkan Çebi'nin önümüzdeki hafta içinde Pepe'yi Türkiye'ye getirmek istediği ifade ediliyor. Piyasa değeri 18 milyon euro civarında olan Pepe ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyor. Pepe forvette de görev yapabiliyor.