Yaz transfer sezonunda Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Ante Rebic gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, yeni bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın hedefindeki isim İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki Hakim Ziyech. Kara Kartal bu transferi bitirmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Siyah- Beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Faslı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ziyech'in transfer şartları masaya yatırıldı. İki taraf arasında rakamsal farklılıkların olduğu ancak bir görüşmenin daha planlandığı öğrenildi. Bu arada tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de forma giymek istemediği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, Ziyech'in bu kararını değiştirmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

40 MİLYON ÖDEDİLER

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Faslı sağ kanat oyuncusu için şimdiye kadar 54.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Ziyech, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Yıldız futbolcu, Fas Milli Takımı'nda ise 54 kez forma giydi. 20 gol attı.