Beşiktaş'ta Messias gelişmesi! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yönetimin transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar sonr olarak Rebic'i kadrosuna kattı. Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden yönetim bir kanat transferi için daha beklemeye geçti. İşte gündemdeki o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ HABERLER

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023- 12:32