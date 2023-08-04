Beşiktaş'ta Messias gelişmesi! Transfer...

Siyah-beyazlılarda, Tirana karşısında geçilen tur takımın morallerini yükseltti.
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yönetimin transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar sonr olarak Rebic'i kadrosuna kattı. Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden yönetim bir kanat transferi için daha beklemeye geçti. İşte gündemdeki o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ HABERLER
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2023- 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023- 12:32
Siyah-beyazlılarda, Tirana karşısında geçilen tur takımın morallerini yükseltti.
Yönetimin özellikle transfer konusunda da teknik heyetin beklentilerini karşılamak için yoğun çabası sürüyor.
Buna göre listede Rebic'in ardından başka bir Milan'lı yıldız var.