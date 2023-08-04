SİNAN VARDAR – İYİ SİNYALLER

Beşiktaş turu ilk maçta geçmiş gibiydi ama yine de işini şansa bırakmadı. . Rövanşta rakibinin ilk 20 dakikalık baskısını kırdıktan sonra büyük ciddiyetle rakibine baskıyı artırdı. Tabii ki bu sıcak havada Siyah-Beyazlı takımdan çok da iyi futbol beklemek bir insafsızlık olurdu ama Beşiktaş takım olarak güzel sinyaller verdi. Ev sahibi ekibin yorulmasının ardından ikinci yarıda Beşiktaş aradığı fırsatları da buldu. Necip'in sakatlanması büyük şanssızlıktı; belli ki nazarımız değdi ama onun yerine giren Amartey'in formayı giydikten 10 dakika sonra golü bulması büyük moral oldu. Tabii bu golde Salih'in akıl dolu kafa pasının da hakkını verelim.