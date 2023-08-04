İngiliz yayın kuruluşu BBC, Chamberlain'in Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdiğini aktardı.
Beşiktaş Alex Oxlaide-Chamberlain'den vazgeçmiyor! İşte teklif...
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta varsa yoksa Alex Oxlaide-Chamberlain. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2023- 11:26
29 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.