Beşiktaş Alex Oxlaide-Chamberlain'den vazgeçmiyor! İşte teklif...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta varsa yoksa Alex Oxlaide-Chamberlain. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 11:26