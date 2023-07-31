Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş transferlerde hız kesmiyor. Siyah-beyazlı ekip Ante Rebic ile resmen anlaştı.Hırvat yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

2019-2020 sezonundan bu yana Milan forması giyen Hırvat hücum oyuncusu kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 123 maçta 29 gol attı