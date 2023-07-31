Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!

Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı ekip iç transferde önemli bir imza attı. Kara Kartal, tecrübeli file bekçisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi.
Mert Günok'un Sözleşmesi Yenilendi— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 31, 2023
Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.… pic.twitter.com/bgNE4nMMez