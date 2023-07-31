Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri, kurmaylar ile görüşmek için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Yönetim, son olarak Udinese'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'yı transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.



Oyuncuyla mali şartlarda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Pereyra'nın eşini İtalya dışına çıkmaya ikna etmesini beklerken, Pereyra cephesinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir haber geldi.



Fotomaç'ın haberine göre Roberto Pereyra'nın menajeri Federico Pastorello Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşmek için 1 Ağustos Salı günü İstanbul'da olacağı öğrenildi. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Pereyra'nın Beşiktaş'a transfer sürecinin netleşmesi bekleniyor.