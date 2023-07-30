Milan'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Beşiktaş'a transfer oldu.

Tarafların anlaşması sonucu yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a geldi.

29 yaşındaki Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 31 maça çıktı ve bu müsabakalarda 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Rebic kariyerinde ise toplamda 313 maça çıkarken 73 gol ve 35 asist yaptı.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.

Ante Rebic basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Rebic: Buraya gelmeden önce Vida'yla konuştum. Buraya geldiğim için mutluyum. Hocamla ve arkadaşlarımla bir an önce tanışmak istiyorum. Forma numarası olarak da 7'yi seçtim.