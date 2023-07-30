SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Castillejo gelişmesi! İstanbul...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan kanat transferi için listede Castillejo yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Valencia ile anlaşma noktasına gelse de transferde sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 12:49