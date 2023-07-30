Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafası Türkiye'ye gitmek konusunda karışık.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Castillejo gelişmesi! İstanbul...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan kanat transferi için listede Castillejo yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Valencia ile anlaşma noktasına gelse de transferde sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.07.2023- 12:49
Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafası Türkiye'ye gitmek konusunda karışık.
Oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüpleri de talip oldu.
Fotomaç'ta yer alan haberde Castillejo'nun önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.