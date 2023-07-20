Beşiktaş'ta mutlu son! Onana için Lens ile anlaşma tamam
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer için bir süredir görüşme halinde olduğu Onana için anlaşma tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için de düğmeye bastı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılar, Jean Onana'yı da renklerine katmak üzere. Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı doğrultusunda 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana için Fransız ekibi Lens ile görüşen Beşiktaş, pazarlıklarda sona geldi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, 5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştığı belirtildi. Fransızekibiyle prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için de düğmeye bastı. Kamerunlu yıldızın, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacağı ifade edildi. 4 yıllık kontrat yapılan 23 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödenecek. Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.