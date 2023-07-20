Beşiktaş'ta mutlu son! Onana için Lens ile anlaşma tamam

Beşiktaş'ta mutlu son! Onana için Lens ile anlaşma tamam

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer için bir süredir görüşme halinde olduğu Onana için anlaşma tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için de düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 06:40